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В МЗС зізналися, що думають про "мирний план Трампа", опублікований WSJ

07 листопада 2024, 20:08
В МЗС зізналися, що думають про
Фото: unian.ua
Речник сказав, що не буде спекулювати на тему, чи може влада України або не може обговорювати таку інформацію
В Міністерстві закордонних справ України відмовилися коментувати статтю The Wall Street Journal, в якій викладено можливий "мирний план Трампа", оскільки це лише "чиїсь думки", а не є "офіційна позиція" наступного президента США.
 
Про це розповів на брифінгу речник МЗС Георгій Тихий.
 
Речник сказав, що не буде спекулювати на тему, чи може влада України або не може обговорювати таку інформацію.
 
"Ми не бачимо жодної причини і цінності в обговоренні моментів, які поширюються у медіа. Вони не представляють справжню офіційну позицію або пропозиції. Це лише є чиїсь думки, що поширюються в медіа. Ми не бачимо сенсу надавати їм більше ваги і значення, аніж вони мають", - сказав Тихий.
 
Раніше видання The Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела повідомило, що один із варіантів "мирного плану" Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні може стосуватися вимоги до України відмовитися від вступу до НАТО терміном щонайменше на 20 років. В обмін на це США продовжать постачати Україні зброю для стримування майбутнього російського нападу. До того ж, пропонується заморозити лінію фронту без повернення Україні територій, а Росія і Україна повинні будуть погодитися на демілітаризовану зону.
 
Водночас, радник президента України Дмитро Литвин наголосив, що справжні плани президента України Володимира Зеленського і переможця президентських перегонів в США Дональда Трампа в газетах не анонсуються. 

 

Дональд ТрампМЗС Українивійна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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