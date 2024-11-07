В МЗС зізналися, що думають про "мирний план Трампа", опублікований WSJ

Речник сказав, що не буде спекулювати на тему, чи може влада України або не може обговорювати таку інформацію

В Міністерстві закордонних справ України відмовилися коментувати статтю The Wall Street Journal, в якій викладено можливий "мирний план Трампа", оскільки це лише "чиїсь думки", а не є "офіційна позиція" наступного президента США.

Про це розповів на брифінгу речник МЗС Георгій Тихий.

Речник сказав, що не буде спекулювати на тему, чи може влада України або не може обговорювати таку інформацію.

"Ми не бачимо жодної причини і цінності в обговоренні моментів, які поширюються у медіа. Вони не представляють справжню офіційну позицію або пропозиції. Це лише є чиїсь думки, що поширюються в медіа. Ми не бачимо сенсу надавати їм більше ваги і значення, аніж вони мають", - сказав Тихий.