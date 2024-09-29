Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В наступному році Дуда постане перед судом

29 вересня 2024, 18:37
В наступному році Дуда постане перед судом
Справу розглядатимуть за зневагу до поляків.

Президент Польщі Анджей Дуда постане перед судом через висловлювання про глядачів фільму Аґнєшки Голланд "Зелений кордон". 

Про це повідомляє польське видання Fakt.

На думку Центру моніторингу расистської та ксенофобської поведінки, президент Польщі "образив громадян власної країни", коли Дуда сказав, що "у кінотеатрі сидять тільки свині".

Організація додала, що перше слухання проти Дуди відбудеться 24 жовтня 2025 року у Варшаві.

Фільм, який прокоментував польський президент, розповідає історію про те, як біженці з Близького Сходу і Африки намагаються дістатися до Європейського Союзу "зеленим кордоном" між Білоруссю і Польщею. Режисерка фільму Аґнєшки Голланд показала, як білоруська пропаганда заманює мігрантів до кордону та обіцяє легкий прохід до ЄС. 

"Той факт, що пані Голланд таким чином показує польських службовців, які виконують свою роботу для польського суспільства, для безпеки всіх нас, безпеки Польщі, то я не дивуюсь, що офіцери Прикордонної служби, які подивилися цей фільм, використовували гасло "Тільки свині сидять в кінотеатрі", – прокоментував Дуда.

Пізніше, відповідаючи на запитання польський лідер сказав, що це була не його заява, а лише цитата, а також послався на "закон про цитування".

Адвокат, з яким поспілкувалися журналісти зазначив, що "це буде судовий процес, який не має прецеденту в історії". 

"Необхідно підкреслити і пояснити, що це цивільний процес за порушення особистих прав проти державної скарбниці. Вирок у такій справі може передбачати вибачення або компенсацію чи відшкодування збитків, якщо суд встановить порушення особистих благ, зазначених у Цивільному кодексі", – пояснив той.

За його словами, суд може зобов'язати опублікувати вибачення у ЗМІ.

 
ПольщасудАнджей Дуда

Останні матеріали

Політика
"Дипломатичний" підхід Зеленського не працює із західними ідіотами. Тим часом Україні загрожує дефіцит комплектуючих для БПЛА – Том Купер
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 15:47
Візит Зеленського до США. Що побачили та почули американські журналісти – огляд ЗМІ
Політика
Візит Зеленського до США. Що побачили та почули американські журналісти – огляд ЗМІ
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 13:06
Перемога у війні по-українськи. Коли США – слабка ланка – Джонатан Світ та Марк Тот
Політика
Перемога у війні по-українськи. Коли США – слабка ланка – Джонатан Світ та Марк Тот
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 01:24
Панічні настрої. Пропагандони путіна усвідомлюють, як сильно вони облажалися – Джулія Девіс
Політика
Панічні настрої. Пропагандони путіна усвідомлюють, як сильно вони облажалися – Джулія Девіс
Переклад iPress – 26 вересня 2024, 16:36
Бути чи не бути. Україна і спадщина Байдена – Тімоті Снайдер
Політика
Бути чи не бути. Україна і спадщина Байдена – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 вересня 2024, 12:37
Для України. Франція модернізує свої літаки Mirage 2000 цікавими новинками – Том Купер
Технології
Для України. Франція модернізує свої літаки Mirage 2000 цікавими новинками – Том Купер
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 23:40
Захід повинен розв'язати Україні руки. Не може бути сталого миру в Європі без безпеки для України – Микола Бєлєсков
Політика
Захід повинен розв'язати Україні руки. Не може бути сталого миру в Європі без безпеки для України – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 16:20
На дні океану. росія прагне нанести удар по ахіллесовій п'яті західних економік – Андрій Риженко
Політика
На дні океану. росія прагне нанести удар по ахіллесовій п'яті західних економік – Андрій Риженко
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 11:45
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється