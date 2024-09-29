В наступному році Дуда постане перед судом

Справу розглядатимуть за зневагу до поляків.

Президент Польщі Анджей Дуда постане перед судом через висловлювання про глядачів фільму Аґнєшки Голланд "Зелений кордон".

Про це повідомляє польське видання Fakt.

На думку Центру моніторингу расистської та ксенофобської поведінки, президент Польщі "образив громадян власної країни", коли Дуда сказав, що "у кінотеатрі сидять тільки свині".

Організація додала, що перше слухання проти Дуди відбудеться 24 жовтня 2025 року у Варшаві.

Фільм, який прокоментував польський президент, розповідає історію про те, як біженці з Близького Сходу і Африки намагаються дістатися до Європейського Союзу "зеленим кордоном" між Білоруссю і Польщею. Режисерка фільму Аґнєшки Голланд показала, як білоруська пропаганда заманює мігрантів до кордону та обіцяє легкий прохід до ЄС.

"Той факт, що пані Голланд таким чином показує польських службовців, які виконують свою роботу для польського суспільства, для безпеки всіх нас, безпеки Польщі, то я не дивуюсь, що офіцери Прикордонної служби, які подивилися цей фільм, використовували гасло "Тільки свині сидять в кінотеатрі", – прокоментував Дуда.

Пізніше, відповідаючи на запитання польський лідер сказав, що це була не його заява, а лише цитата, а також послався на "закон про цитування".

Адвокат, з яким поспілкувалися журналісти зазначив, що "це буде судовий процес, який не має прецеденту в історії".

"Необхідно підкреслити і пояснити, що це цивільний процес за порушення особистих прав проти державної скарбниці. Вирок у такій справі може передбачати вибачення або компенсацію чи відшкодування збитків, якщо суд встановить порушення особистих благ, зазначених у Цивільному кодексі", – пояснив той.

За його словами, суд може зобов'язати опублікувати вибачення у ЗМІ.