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Наступного року росія знову скоротить видобуток нафти

05 червня 2023, 09:09
Наступного року росія знову скоротить видобуток нафти
російська квота видобутку нафти в рамках домовленостей у форматі ОПЕК+ 2024 року зменшиться на 650 тисяч барелів на добу.

Про це пише російська служба "Радіо Свобода".

Як зазнчає видання, це стало зрозуміло з рішень, які були ухвалені на зустрічі представників країн ОПЕК+ у Відні.

"росія не відмовляється від добровільного зобов'язання видобувати на 500 тисяч барелів нафти на день менше, ніж передбачено квотою", – заявив російський віцепрем'єр Алєксандр Новак.

Цьогоріч квота рф становить 10478 тисяч барелів на добу, а наступного її буде знижено до 9828 тисяч.

При цьому квота Саудівської Аравії, найбільшої країни ОПЕК, на наступний рік залишилася незмінною – 10478 тисяч барелів. Загалом країни ОПЕК+ домовилися 2024-го знизити рівень видобутку нафти приблизно на 1,5 млн барелів на добу.

Головна мета скорочень – зупинити падіння цін на нафту на світовому ринку. Саудівська Аравія, щоб домогтися зростання цін, на місяць знизить свій рівень видобутку на 1 мільйон барелів на добу.

Після зустрічі ОПЕК+ Новак заявив, що рф і Саудівська Аравія не мають жодних розбіжностей.

Росіянафта. опек+

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