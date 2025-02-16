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В НАТО критикують тактику ЗСУ – The Sunday Telegraph

16 лютого 2025, 16:52
В НАТО критикують тактику ЗСУ – The Sunday Telegraph
Фото: Генштаб ЗСУ
Водночас військові кажуть, що тактика НАТО часто не відповідає сучасним реаліям війни.
НАТО має розбіжності з Україною щодо її бойової тактики, а британські оборонні джерела звинувачують ЗСУ у неефективному використанні західної зброї та техніки.
 
Про це повідомляє The Sunday Telegraph.
 
За даними видання, українські військові комбінують західне озброєння з радянськими методами ведення війни, що призводить до значних втрат техніки та боєприпасів НАТО. 
 
російська тактика спирається на масове застосування дешевої артилерії, тоді як НАТО робить ставку на високоточні удари. 
 
Британський військовий, який навчав українських бійців, розповів, що українці використовували протитанкові комплекси NLAW "як РПГ", хоча ці системи призначені для точкових ударів і коштують близько 25 тисяч доларів за одиницю. Велика Британія передала Україні понад 5 000 таких комплексів.
 
Джерело стверджує, що українці мали надсилати відеозвіти про правильне використання західної зброї, проте отримані матеріали показували, як військові одночасно запускали по 5–6 ракет NLAW у бік російських позицій. Один такий залп оцінюється у понад 125 тисяч доларів.
 
Також повідомляється, що ЗСУ часто залишають на полі бою дорогі командно-пускові установки (CLU) ракет Javelin, вартість яких перевищує 100 000 доларів США. Через це російські війська змогли захопити значну кількість таких пристроїв.
 
Британське джерело заявило:
 
"російська армія, мабуть, має більше Javelin, ніж британська армія зараз".
 
Співрозмовник також зазначив, що, хоча Захід підтримує Україну, зусилля допомоги Києву "були побудовані на брехні".
 
Українські військові також мають труднощі із застосуванням високоточних ракет Brimstone, оскільки використовують застарілі радянські системи навігації, що призводить до промахів.
 
Окрім тактичних питань, повідомляється про випадки корупції: у ЗСУ зникало військове обладнання, а техніка надходила до підрозділів без комплектуючих, зокрема навіть без ременів безпеки.
 
Україна звернулася до союзників із проханням надати більше дешевої вогневої потужності. У відповідь європейські країни почали шукати радянське озброєння в колишніх державах Варшавського договору, таких як Болгарія.
 
Нещодавно 155-та українська бригада, яка проходила повне навчання НАТО у Франції, зазнала значних втрат і розпалася через "повний організаційний хаос". Після цього деякі українські офіцери розкритикували методику підготовки за стандартами Альянсу. 
 
Командир 108-го батальйону Сергій Філімонов заявив:
 
"Методи навчання НАТО часто не відповідають реаліям сучасної війни".
 
Він додав, що знає "10 таких бригад" із подібними проблемами.

 

НАТОвійна в Україніросія окупанти

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