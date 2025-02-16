НАТО має розбіжності з Україною щодо її бойової тактики, а британські оборонні джерела звинувачують ЗСУ у неефективному використанні західної зброї та техніки.

За даними видання, українські військові комбінують західне озброєння з радянськими методами ведення війни, що призводить до значних втрат техніки та боєприпасів НАТО.

російська тактика спирається на масове застосування дешевої артилерії, тоді як НАТО робить ставку на високоточні удари.

Британський військовий, який навчав українських бійців, розповів, що українці використовували протитанкові комплекси NLAW "як РПГ", хоча ці системи призначені для точкових ударів і коштують близько 25 тисяч доларів за одиницю. Велика Британія передала Україні понад 5 000 таких комплексів.

Джерело стверджує, що українці мали надсилати відеозвіти про правильне використання західної зброї, проте отримані матеріали показували, як військові одночасно запускали по 5–6 ракет NLAW у бік російських позицій. Один такий залп оцінюється у понад 125 тисяч доларів.

Також повідомляється, що ЗСУ часто залишають на полі бою дорогі командно-пускові установки (CLU) ракет Javelin, вартість яких перевищує 100 000 доларів США. Через це російські війська змогли захопити значну кількість таких пристроїв.