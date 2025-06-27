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В НАТО розповіли, чи відмовляться США від ядерного стримування в Європі

27 червня 2025, 12:32
В НАТО розповіли, чи відмовляться США від ядерного стримування в Європі
Фото: з вільного доступу
Таке рішення завадило б підтримувати Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, вважає Джим Стокс.
США не відмовляться від ядерного стримування в Європі.
 
Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" заявив директор з ядерної політики НАТО Джим Стокс.
 
"5 червня у нас була зустріч з групою ядерного планування. Я мав змогу бути в їхній кімнаті і чути, що відбувається… Іноді в пресі, в експертному середовищі, в середовищі аналітичних центрів, можливо, є підстави говорити про ці речі. І я думаю, що вони дещо роздули з мухи слона. Я думаю, що Сполучені Штати висловилися дуже чітко", – сказав Стокс.
 
Він зазначив, що наразі тривають складні розмови щодо оборонних видатків членів Альянсу. Але США чітко дали зрозуміти, що їхня політика ядерного стримування не зміниться. 
 
"Сполучені Штати пропонують свої ядерні сили стримування, зокрема, для того, щоб інші країни не мали потреби розробляти власні ядерні озброєння. Це давня політика. Саме так ми можемо підтримувати Договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Саме тому ми не бачимо, щоб низка інших країн світу розробляла ядерну зброю, і це добре. Ми зараз говоримо в НАТО про те, що європейські країни і Канада витрачають більше коштів на звичайні оборонні сили та засоби. А Сполучені Штати все ще використовують свої ядерні сили стримування", – пояснив Стокс.
війна в Україніросія окупантиНАТО

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