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В НАТО закликали союзників збільшити виробництво боєприпасів для України – CNN

04 жовтня 2023, 11:53
В НАТО закликали союзників збільшити виробництво боєприпасів для України – CNN
Джерело: ua.news
Зараз у західних країн закінчуються запаси, нарощування виробництва треба пришвидшити.

Глава військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер закликав союзників збільшити виробництво боєприпасів, щоб і надалі допомогати Україні. 

Про це глава військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер розповів в інтерв'ю CNN.

Він зазначив, що запаси боєприпасів у країн вже "досягли дна", і виробництво необхідно збільшити, щоб і надалі допомогати українським бійцям на фронті.

"Тепер видно дно. Нам потрібно, щоб промисловість нарощувала виробництво набагато швидшими темпами", - сказав Бауер.

Наразі союзники збільшили військові бюджети, але не виробничі потужності, що спричинило зростання цін.

Нещодавно видання Reuters з посиланням на джерела повідомило, що Німеччина веде переговори з Нідерландами та Данією про спільні закупівлі боєприпасів.

"Німеччина готова відкрити свої рамкові контракти на закупівлю боєприпасів для наших партнерів, як пообіцяв раніше цього року міністр оборони Борис Пісторіус", - сказало джерело, не уточнивши подробиць.

НАТОвійна в Україніросія окупантивиробництво зброї

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