В НАТО закликали союзників збільшити виробництво боєприпасів для України – CNN
Глава військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер закликав союзників збільшити виробництво боєприпасів, щоб і надалі допомогати Україні.
Про це глава військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер розповів в інтерв'ю CNN.
Він зазначив, що запаси боєприпасів у країн вже "досягли дна", і виробництво необхідно збільшити, щоб і надалі допомогати українським бійцям на фронті.
"Тепер видно дно. Нам потрібно, щоб промисловість нарощувала виробництво набагато швидшими темпами", - сказав Бауер.
Наразі союзники збільшили військові бюджети, але не виробничі потужності, що спричинило зростання цін.
Нещодавно видання Reuters з посиланням на джерела повідомило, що Німеччина веде переговори з Нідерландами та Данією про спільні закупівлі боєприпасів.
"Німеччина готова відкрити свої рамкові контракти на закупівлю боєприпасів для наших партнерів, як пообіцяв раніше цього року міністр оборони Борис Пісторіус", - сказало джерело, не уточнивши подробиць.