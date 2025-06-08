В NBC News розкрили реальні наслідки "Павутини"

За даними супутникової розвідки та оцінками НАТО, було повністю знищено від 10 до 13 російських військових літаків, ще до 40 — пошкоджено

Атака безпілотників України на російські авіабази, яка отримала назву операція "Павутина", викликала хвилю суперечливих заяв і стала предметом протистояння між Києвом і москвою.

Про це пише NBC News.

За даними супутникової розвідки та оцінками НАТО, було повністю знищено від 10 до 13 російських військових літаків, ще до 40 — пошкоджено. Українська СБУ стверджує про 41 уражений літак, із яких половина — знищені повністю, але супутникові знімки не підтверджують всі заявлені влучання.

За словами аналітика з відкритих джерел Олівера Александера, "цифра, надана посадовцями НАТО, найточніше відповідає тому, що можна спостерігати на супутникових знімках високої роздільної здатності".