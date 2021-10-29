В НБУ прогнозують зростання цін на електрику до 25% на рік

Регулятор зауважує, що адміністративно регульовані ціни сповільнили зростання з 18% до 17% у вересні через повільніше подорожчання газу

Національний банк прогнозує приведення тарифів на електроенергію до економічно обґрунтованого рівня, що спричинить їхнє зростання на 20-25%.

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ, повідомляє "Економічна правда".

Регулятор зауважує, що адміністративно регульовані ціни сповільнили зростання з 18% до 17% у вересні через повільніше подорожчання газу. Також на показник вплинула сталість тарифів на електроенергію та здешевлення тютюнової продукції "ймовірно через зростання тіньової пропозиції".

Натомість, зріс у ціні алкоголь та транспортні послуги через підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті в кількох містах.

У наступних роках очікується зростання цін на тютюнові вироби через підвищення акцизів. Тарифи на електроенергію зростатимуть високими темпами (20– 25% на рік) через необхідність приведення до економічно обґрунтованого рівня та усунення дисбалансів у енергосекторі.

Також регулятор очікує коригування цін на газ влітку наступного року після рекордних стрибків у жовтні. Відтак тариф на тепло у наступному опалювальному сезоні якщо і зросте, то неістотно, а у 2023 році не зміняться взагалі.

Це також сприятиме уповільненню зростання тарифів на централізоване опалення та гарячу воду. За рахунок високої бази порівняння цей фактор зумовить уповільнення інфляції нижче цілі всередині 2023 року.

НБУ фіксує уповільнення подорожчання палива у ІІІ кварталі 2021 року до 31.2% р/р у вересні. За підсумками року воно зросте в ціні на понад 26%. Крім прямого впливу на загальний ІСЦ, це є суттєвим фактором тиску на інші ціни через збільшення транспортних витрат.

З корекцією цін на нафту у 2022 році паливна складова інфляції скоротиться нижче 5%, кажуть у Нацбанку.