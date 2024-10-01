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В небі над Румунією з'явиться радіолокаційний літак НАТО

01 жовтня 2024, 10:57
В небі над Румунією з'явиться радіолокаційний літак НАТО
Wikipedia
Це крок для посилення безпеки країни через нещодавні інциденти з російськими дронами.
НАТО посилює контроль повітряного простору Румунії через військову активність рф. Відтак, тепер повітряний простір країни додатково контролюватиме радіолокаційний літак AWACS.
 
Про це повідомляє пресслужба НАТО.
 
Цей крок посилить здатність Румунії реагувати на "посилення повітряної активності поблизу її кордону".
 
"Польоти здійснюватимуться виключно над територією Альянсу з авіабази Превеза в Греції та головної бази AWACS НАТО в Гайленкірхені, Німеччина", - йдеться у повідомленні.
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