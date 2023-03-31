В ніч на п'ятницю росіяни випустили безпілотники та ракети С-300 по Україні
Розказали в Генеральному штабу ЗСУ,
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"Для завдання авіаційних ударів ворог задіяв 10 ударних БпЛА типу "Шахед-136", 9 з них знищили наші захисники".
Також за інформацією Генштабу, росія застосувала ЗРК С-300 та завдала вночі 9 ракетних пусків по цивільній інфраструктурі Харкова.
За попередньою інформацією, внаслідок ракетних ударів в одному з районів Харкова пошкоджено приватний будинок та 2 цивільних авто.