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В ніч на п'ятницю росіяни випустили безпілотники та ракети С-300 по Україні

31 березня 2023, 07:47
В ніч на п'ятницю росіяни випустили безпілотники та ракети С-300 по Україні
Фото: УНН
9 з 10 БПЛА сили протиповітряної оборони збили, 9 ракетних пусків росія здійснила по цивільній інфраструктурі Харкова.

Розказали в Генеральному штабу ЗСУ,

Йдеться на Facebook-сторінці.

"Для завдання авіаційних ударів ворог задіяв 10 ударних БпЛА типу "Шахед-136", 9 з них знищили наші захисники".

Також за інформацією Генштабу, росія застосувала ЗРК С-300 та завдала вночі 9 ракетних пусків по цивільній інфраструктурі Харкова.

За попередньою інформацією, внаслідок ракетних ударів в одному з районів Харкова пошкоджено приватний будинок та 2 цивільних авто. 

ДронС-300шахед

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