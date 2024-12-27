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В Нігерії винищувачі помилково вдарили по цивільних – Reuters

27 грудня 2024, 09:09
В Нігерії винищувачі помилково вдарили по цивільних – Reuters
Фото: ЕРА
Військові літаки виконували завдання з ліквідації злочинних збройних угруповань.
У Нігерії винищувачі помилково вдарили по цивільних мешканцях. Внаслідок інциденту щонайменше 10 людей загинули і кілька отримали поранення.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
Зазначається, інцидент стався у північно-західному штаті Сокото. Винищувачі переслідували бандитів у двох селах – Гідан-Сама і Рінтува, повідомив губернатор штату Ахмед Алію.
 
"Військові літаки виконували завдання з ліквідації злочинних збройних угруповань, що тероризують штат, і помилково розбомбили невинних людей цієї громади", – йдеться в заяві губернатора.
 
Алію наголосив, що штат співпрацюватиме з іншими органами влади для розслідування військової операції, в результаті якої загинули люди. 
 
Агентство додає, що військові повідомляли, що завдали ударів по цілях в околицях Гідан Сама і Рінтува, пов'язаних з угрупованням "Лакурава", але не надали жодних подробиць щодо постраждалих серед цивільних осіб. Відомо, що бомби на села скинули два військові літаки.

 

Нігеріявійна в Українівинищувачі

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