Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Німеччині можуть висунути в канцлери Пісторіуса замість Шольца

11 листопада 2024, 17:38
У Німеччині можуть висунути в канцлери Пісторіуса замість Шольца
Це може статися через негативний імідж чинного канцлера.

Депутати Соціал-демократичної партії Німеччини Маркус Шрайбер і Тім Штоберок заликають канцлера Олафа Шольца не балотуватися на посаду, а поступитись місцем міністру оборони Борису Пісторіусу. 

Про це пише Європейська правда.

Німецькі депутати висловили занепокоєння майбутніми виборами, адже вважають, що Шольц має негативний імідж, який не може покращитися, тому аби партія не програла, має поступитися місцем кандидата у канцлери міністру оборони Борису Пісторіусу. 

"Він не зможе розвіяти негативне враження, яке склалося у людей про нього, в короткій майбутній парламентській виборчій кампанії в конкуренції з Мерцом. Добре, що у нас є Борис Пісторіус, який може передати нову впевненість і виступає за дії та чітку мову! З ним, який вже давно є найпопулярнішим німецьким політиком, у ролі нашого кандидата на посаду канцлера наші шанси стати найсильнішою партією або принаймні досягти набагато кращих результатів значно зростають", – йдеться у дописі Штоберока у соцмережі інстаграм.

Наразі Соціал-демократична партія планує залишити Шольца головним кандидатом у канцлери.

Також нещодавно стало відомо, що президент Німеччини може розпустити парламент через розпад коаліції Шольца.

 

Німеччинаканцлер

Останні матеріали

Чому Україна готова поставити на Трампа. Чим ризикує нова адміністрація, якщо відмовить у допомозі Україні – Люк Коффі та Кейсі Мішель
Політика
Чому Україна готова поставити на Трампа. Чим ризикує нова адміністрація, якщо відмовить у допомозі Україні – Люк Коффі та Кейсі Мішель
Переклад iPress – 11 листопада 2024, 16:35
Чому
Політика
Чому "Третю світову війну" виграє Дональд Трамп. Як перемогти "Вісь зла" – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 11 листопада 2024, 12:15
Світ змінився. Поле бою – не дуже – Філліпс О'Брайен
Політика
Світ змінився. Поле бою – не дуже – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 листопада 2024, 01:12
Дональд Трамп обирає Сьюзі Вайлз керівником апарату Білого Дому. Кілька штрихів до її портрету – Politico
Політика
Дональд Трамп обирає Сьюзі Вайлз керівником апарату Білого Дому. Кілька штрихів до її портрету – Politico
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 13:35
Козирні карти: набір для виживання. Як Європі підготуватися до чотирьох неспокійних років – Едвард Лукас
Політика
Козирні карти: набір для виживання. Як Європі підготуватися до чотирьох неспокійних років – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 11:32
У
Політика
У "кімнаті без дорослих". Що означає перемога Трампа для світу? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 08:24
Перемога Трампа: що далі. Американські ЗМІ про зміни, які чекають на США та світ
Політика
Перемога Трампа: що далі. Американські ЗМІ про зміни, які чекають на США та світ
Переклад iPress – 07 листопада 2024, 16:40
24 години… Пропагандони путіна зловтішаються його хитрою
Політика
24 години… Пропагандони путіна зловтішаються його хитрою "грою", яка допомогла Трампу перемогти – Джулія Девіс
Переклад iPress – 07 листопада 2024, 11:55
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється