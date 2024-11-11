Це може статися через негативний імідж чинного канцлера.

Депутати Соціал-демократичної партії Німеччини Маркус Шрайбер і Тім Штоберок заликають канцлера Олафа Шольца не балотуватися на посаду, а поступитись місцем міністру оборони Борису Пісторіусу.

Про це пише Європейська правда.

Німецькі депутати висловили занепокоєння майбутніми виборами, адже вважають, що Шольц має негативний імідж, який не може покращитися, тому аби партія не програла, має поступитися місцем кандидата у канцлери міністру оборони Борису Пісторіусу.

"Він не зможе розвіяти негативне враження, яке склалося у людей про нього, в короткій майбутній парламентській виборчій кампанії в конкуренції з Мерцом. Добре, що у нас є Борис Пісторіус, який може передати нову впевненість і виступає за дії та чітку мову! З ним, який вже давно є найпопулярнішим німецьким політиком, у ролі нашого кандидата на посаду канцлера наші шанси стати найсильнішою партією або принаймні досягти набагато кращих результатів значно зростають", – йдеться у дописі Штоберока у соцмережі інстаграм.

Наразі Соціал-демократична партія планує залишити Шольца головним кандидатом у канцлери.

Також нещодавно стало відомо, що президент Німеччини може розпустити парламент через розпад коаліції Шольца.