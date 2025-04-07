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В Німеччині МВС пропонує проводити школярам "кризові тренінги" – Handelsblatt

07 квітня 2025, 14:33
В Німеччині МВС пропонує проводити школярам
Фото: з вільного доступу
Як пише видання, напад росії на територію НАТО вважається реалістичним сценарієм
Міністерство внутрішніх справ (МВС) Німеччини закликало до підготовки школярів та студентів до криз і війни. Пропонує запровадити відповідні тренінги.
 
Про це повідомляє Handelsblatt.
 
Як пише видання, напад росії на територію НАТО вважається реалістичним сценарієм, у зв'язку з чим МВС радить громадянам запастись предметами першої потреби.
 
"У зв'язку з останніми подіями у сфері безпеки слід приділяти більше уваги цивільній обороні, в тому числі у шкільній освіті", - заявив представник міністерства в інтерв'ю Handelsblatt.
 
Зазначається, що політик з питань безпеки від "Християнсько-демократичного союзу" ("ХДС") Родеріх Кізеветтер, своєю чергою, пропонує проводити кризові тренінги для школярів, щоб відпрацьовувати дії в надзвичайних ситуаціях.
 
"Необхідно також запровадити базові тренінги з поведінки в надзвичайних ситуаціях. Це також було б розумно і далекоглядно з точки зору громадських робіт", - додав він.

 

Німеччинавійна в Україніросія окупанти

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