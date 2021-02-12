ПОЛІТИКА НОВИНИГолосування німецького бундестагу щодо обрання нового канцлера відбудеться вже 8 грудня. Очікується, що Ангелу Меркель замінить лідер Соціал-Демократичної партії (СДПН) Олаф Шольц.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Німеччині назвали дату обрання нового канцлера
У четвер журналісти отримали запрошення на засідання парламенту 8 грудня, під час якого відбудеться обрання федерального канцлера
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу парламенту Німеччини.
У четвер журналісти отримали запрошення на засідання парламенту 8 грудня, під час якого відбудеться обрання федерального канцлера.
Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що згідно з коаліційною угодою Німеччини, новим канцлером країни стане лідер Соціал-Демократичної партії (СДПН) Олаф Шольц.
Також РБК-Україна писало про те, чого очікувати Україні від нового канцлера та чи готовий він взяти на себе головну роль у переговорах з Путіним.
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02 12 2021 16:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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