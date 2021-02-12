В Німеччині назвали дату обрання нового канцлера

У четвер журналісти отримали запрошення на засідання парламенту 8 грудня, під час якого відбудеться обрання федерального канцлера

Голосування німецького бундестагу щодо обрання нового канцлера відбудеться вже 8 грудня. Очікується, що Ангелу Меркель замінить лідер Соціал-Демократичної партії (СДПН) Олаф Шольц.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу парламенту Німеччини.

У четвер журналісти отримали запрошення на засідання парламенту 8 грудня, під час якого відбудеться обрання федерального канцлера.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що згідно з коаліційною угодою Німеччини, новим канцлером країни стане лідер Соціал-Демократичної партії (СДПН) Олаф Шольц.

Також РБК-Україна писало про те, чого очікувати Україні від нового канцлера та чи готовий він взяти на себе головну роль у переговорах з Путіним.