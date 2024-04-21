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В Німеччині не хочуть приймати українських біженців – ЗМІ

21 квітня 2024, 14:05
В Німеччині не хочуть приймати українських біженців – ЗМІ
Фото: з вільного доступу
Землі РФН більше не хочуть приймати українських біженців.

Через високий рівень міграції райони Німеччини попередили про обмежені можливості з прийому нових біженців.

Про це повідомляє Welt.

"Кілька районів і муніципалітетів переповнені регулярною та нелегальною міграцією. Інтеграція всіх людей більше неможлива. Проблеми стають все більшими і більшими", – заявив президент Німецької асоціації районів Рейнхард Загер. 

За його словами, райони більше не хочуть приймати біженців з України. 

"При всій важливій солідарності з Україною, ми задаємося питанням, чи потрібно стільком людям з країни, яку атакує росія, приїздити до нас", – додав Загер. 

Так, в землі Баден-Вюртемберг проживає вдвічі більше українських біженців, ніж у всій Франції.

Загер Загер пропонує "захищене від погодних умов житло на безпечному заході України", як свого часу передбачала міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер. 

"Можливо, Польща теж була б готова прийняти більше українських біженців, якби була підтримка з боку ЄС", – сказав Загер.

Кількість біженців падає, але "справжньої зміни тенденції" не можливо передбачити. 

Незважаючи на обіцянки федерального уряду, малоймовірно, що кількість депортацій істотно зросте. 

"Осіннє оголошення канцлера Олафа Шольца про те, що держава "нарешті масово депортуватиме" людей, було нічим іншим, як заспокійливою пігулкою з гірким присмаком, оскільки вона не спрацювала", – підсумував Загер.

Від імені земель він закликав до "послідовного захисту кордонів Німеччини, доки зовнішні кордони ЄС є такими пористими", щоб запобігти в'їзду в країну мігрантам без перспективи отримання притулку. Він також запропонував "масштабні політичні дебати" щодо міграції.

 
Німеччинаукраїнські біженці

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