В Німеччині нелегальна міграція досягла максимуму за 7 років
Про це повідомляє DW.
За даними поліції, в останні 7 місяців приплив нелегальних мігрантів до країни лише збільшується.
Всього з січня по вересень цього року до Німеччини незаконно в'їхали 92 119 осіб.
Якщо ця тенденція продовжиться, то показник 2016 року буде перевищений.
Ще в червні Німеччина та Італія обговорили питання біженців, а раніше підтримав пропозицію федерального уряду Німеччини щодо нових правил возз'єднання родин біженців з обмеженим (субсидіарним) ступенем захисту, який не означає надання притулку чи безстрокового перебування.