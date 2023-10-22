В Німеччині нелегальна міграція досягла максимуму за 7 років

Минулого місяця до Німеччини нелегально в'їхали 21 366 осіб і це найвищий показник з лютого 2016 року

Про це повідомляє DW.

За даними поліції, в останні 7 місяців приплив нелегальних мігрантів до країни лише збільшується.

Всього з січня по вересень цього року до Німеччини незаконно в'їхали 92 119 осіб.

Якщо ця тенденція продовжиться, то показник 2016 року буде перевищений.

Ще в червні Німеччина та Італія обговорили питання біженців, а раніше підтримав пропозицію федерального уряду Німеччини щодо нових правил возз'єднання родин біженців з обмеженим (субсидіарним) ступенем захисту, який не означає надання притулку чи безстрокового перебування.