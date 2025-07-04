25 пасажирів отримали легкі травми, а шестеро - серйозні.

В ніч на п’ятницю в Німеччині перекинувся двоповерховий автобус Flixbus, що перевозив 56 людей, серед яких були українців.

Про це повідомила поліція федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія.

Автобус перекинувся вночі на трасі BAB19 близько 02:40 ночі.

Двоповерховий Flixbus прямував з Копенгагена до Відня, на ньому перебували 54 пасажири і два водії.

"З 56 осіб, які потрапили в аварію автобуса, 25 отримали легкі травми, шестеро отримали серйозні", - заявили у видомстві.

Усіх постраждалих доправили до найближчих лікарень, де їм було надано медичну допомогу. Чоловіка з важкими травмами доставили рятувальним гелікоптером до Берліна.

За даними поліції, пасажири – представники 23 національностей, включаючи німців, українців, шведів, данців, словаків, угорців, поляків, французів, італійців, сирійців, китайців, австралійців, індійців, канадців, японців, сомалійців та інших.

Наразі причина аварії встановлюється. Розслідування обставин аварії все ще триває і до розслідування залучено перекладачів.

Автомагістраль BAB19 повністю перекрили на 10 годин.

На ній тривали рятувальні, евакуаційні та очисні роботи.

Наразі збитки майну оцінюються приблизно в 500 тисяч євро.