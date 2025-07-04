Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Німеччині перекинувся автобус: на борту були українці

04 липня 2025, 18:46
У Німеччині перекинувся автобус: на борту були українці
Фото: FlixBus
25 пасажирів отримали легкі травми, а шестеро - серйозні.

В ніч на п’ятницю в Німеччині перекинувся двоповерховий автобус Flixbus, що перевозив 56 людей, серед яких були українців.

Про це повідомила поліція федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія.

Автобус перекинувся вночі на трасі BAB19 близько 02:40 ночі. 

Двоповерховий Flixbus прямував з Копенгагена до Відня, на ньому перебували 54 пасажири і два водії.

"З 56 осіб, які потрапили в аварію автобуса, 25 отримали легкі травми, шестеро отримали серйозні", - заявили у видомстві.

Усіх постраждалих доправили до найближчих лікарень, де їм було надано медичну допомогу. Чоловіка з важкими травмами доставили рятувальним гелікоптером до Берліна.

За даними поліції, пасажири – представники 23 національностей, включаючи німців, українців, шведів, данців, словаків, угорців, поляків, французів, італійців, сирійців, китайців, австралійців, індійців, канадців, японців, сомалійців та інших.

Наразі причина аварії встановлюється. Розслідування обставин аварії все ще триває і до розслідування залучено перекладачів.

Автомагістраль BAB19 повністю перекрили на 10 годин.

На ній тривали рятувальні, евакуаційні та очисні роботи. 

Наразі збитки майну оцінюються приблизно в 500 тисяч євро.

 
НімеччинаДТП

Останні матеріали

Ще одна поразка росії. Вірменія та Азербайджан прямують до миру – Тімоті Еш
Політика
Ще одна поразка росії. Вірменія та Азербайджан прямують до миру – Тімоті Еш
Переклад iPress – 04 липня 2025, 15:36
Секретний інгредієнт успіху України. Не дрони, а швидкі інновації – Бенджамін Кук
Політика
Секретний інгредієнт успіху України. Не дрони, а швидкі інновації – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 04 липня 2025, 12:19
Трамп відмовляє Україні в постачанні зброї. Хто стоїть за прийняттям рішення – Wall Street Journal
Політика
Трамп відмовляє Україні в постачанні зброї. Хто стоїть за прийняттям рішення – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 липня 2025, 00:09
Що з Patriot’ами? Припинення постачання американської зброї відбулося в найгірший час для України – Wall Street Journal
Політика
Що з Patriot’ами? Припинення постачання американської зброї відбулося в найгірший час для України – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 липня 2025, 13:39
Відплатити тією ж монетою чи ні? Як Євросоюз відповість на тарифи Трампа – Atlantic Council
Бізнес & Фінанси
Відплатити тією ж монетою чи ні? Як Євросоюз відповість на тарифи Трампа – Atlantic Council
Переклад iPress – 03 липня 2025, 11:24
США скасували санкційний тиск на росію. Які наслідки? – New York Times
Політика
США скасували санкційний тиск на росію. Які наслідки? – New York Times
Переклад iPress – 03 липня 2025, 08:37
Поки світ відволікається на Іран, путін посилює військові цілі в Україні – The Telegraph
Політика
Поки світ відволікається на Іран, путін посилює військові цілі в Україні – The Telegraph
Переклад iPress – 02 липня 2025, 16:10
Світ в очікуванні нової світової війни. Україна – серце планети, що палає – Ендрю Таннер
Політика
Світ в очікуванні нової світової війни. Україна – серце планети, що палає – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 02 липня 2025, 11:58
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється