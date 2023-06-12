В Німеччині почались найбільші в історії НАТО авіаційні навчання

Сьогодні в Німеччині стартують навчання повітряних сил НАТО Air Defender 23.

Ці навчання стануть наймасштабнішими навчаннями авіації Альянсу.

Про це повідомляє Bloomberg.

В навчаннях візьмуть участь більше 20 країн-партнерів і близько 250 літаків: винищувачі F-35 повітряних сил США і Нідерландів, розвідувальні літаки AWACS, дозаправники в повітрі і транспортні літаки ВПС Японії.

Air Defender 23 відбудуться на чотирьох локаціях Німеччини, по одній в Нідерландах і Чехії. Райони навчань будуть використовуватися до чотирьох годин на день в різний час і тоді ж небо буде закрите для цивільних літаків.

В ході навчань планують перевірити здатність ВПС реагувати на кризові ситуації в Європі на тлі посилення напруженості у відносинах з рф.

Комерційні рейси, які пролітають через повітряний простір Німеччини будуть змінювати свої маршрути.