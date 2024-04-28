В Німеччині росіянин із ножем зарізав двох українців

Загинули 36-річний та 23-річний українці.

У суботу ввечері, 27 квітня, в німецькому місті Мурнау-ам-Штаффельзе у Баварії на території торгового центру виявили двох українців із ножовими пораненнями.

Про це повідомили у поліції.

Двох чоловіків віком 23 та 36 років з ножовими пораненнями виявили на території торгового центру. Один із чоловіків загинув на місці, а другий помер від завданих травм у лікарні.

"Постраждалі є громадянами України. Обидва мешкали в районі Гарміш-Партенкірхен", — зазначили в поліції.

В той же вечір неподалік від місця злочину правоохоронці затримали 57-річного підозрюваного, який проживав поруч. Ним виявився громадянин росії.

Наразі вирішується питання щодо арешту росіянина. Кримінальна поліція Баварії просить свідків погодитись надати інформацію для з’ясування всіх обставин злочину, зокрема мотивів та передумов вбивства.