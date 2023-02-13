В Німеччині стартували навчання українських військових на танках Leopard 2
У Німеччині стартували навчання українських військових на танках Leopard 2.
Про це повідомляє німецький сайт телекомпанії Tagesschau з посиланням на слова речниці Міністерства оборони ФРН.
Навчання в основному відбуватиметься у школі танкових військ у Мунстері, Нижня Саксонія. Вони триватимуть до кінця першого кварталу, щоб синхронізувати підготовку військових ЗСУ з постачанням танків.
Скільки саме українських військових пройдуть навчання – наразі не відомо.
Нагадаємо, раніше видання Spiegel писало, що навчання українських військових буде прискореним та триватиме до 8 тижнів. Зазвичай, підготовка займає кілька років.