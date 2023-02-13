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В Німеччині стартували навчання українських військових на танках Leopard 2

13 лютого 2023, 15:00
В Німеччині стартували навчання українських військових на танках Leopard 2
Фото: dw.com
Начання триватимуть до кінця першого кварталу.

У Німеччині стартували навчання українських військових на танках Leopard 2.

Про це повідомляє німецький сайт телекомпанії Tagesschau з посиланням на слова речниці Міністерства оборони ФРН.

Навчання в основному відбуватиметься у школі танкових військ у Мунстері, Нижня Саксонія. Вони триватимуть до кінця першого кварталу, щоб синхронізувати підготовку військових ЗСУ з постачанням танків.

Скільки саме українських військових пройдуть навчання – наразі не відомо.

Нагадаємо, раніше видання Spiegel писало, що навчання українських військових буде прискореним та  триватиме до 8 тижнів. Зазвичай, підготовка займає кілька років.

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