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В Німеччині умови виплати для біженців будуть посилені – Мерц

14 липня 2025, 15:36
В Німеччині умови виплати для біженців будуть посилені – Мерц
Фото: з вільного доступу
Можуть переглянути і умови проживання біженців.

Уряд ФРН планує ввести більш суворі правила отримання соціальної допомоги безробітними, що отримують, серед яких і українці.

Про це заявив німецький канцлер Фрідріх Мерц, передає DW.

Мова йде про виплати допомоги "бюргергельд", яку отримують ті, хто шукає роботу, або ті, чийого доходу не вистачає для самозабезпечення.

Мерц сказав, що громадяни, які потребують підтримки, продовжать її отримувати, але уряд має намір запровадити суворіші правила для претендентів.

"Люди, які можуть працювати, мають працювати", – додав Мерц.

Також ймовірне посилення вимог до витрат на житло: наприклад, запровадження верхньої межі орендної плати або перевірки житлової площі.

Мерц вважає, що існує великий потенціал для економії, коли з 2026 року в рамках реформи замість допомоги громадянам виплачуватимуть базовий дохід.

"Можна заощадити більше, ніж один чи два мільярди", – зазначив канцлер. 

Він додав, що "зміна системи" має відбуватися "крок за кроком".

Він додав, що для тих, "хто може працювати, але не працює, або працює неповний робочий день і поповнює запаси", щоб виконувати незадекларовану роботу, "система є неправильною і ми повинні це виправити".

Ще в квітні ми писали, що Німеччина планує змінити політику щодо українських біженців.

 

Німеччинабіженці

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