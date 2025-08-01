В Німеччині вдруге за тиждень підпалили кабельний канал на залізниці

Це спричинило збої в русі поїздів.

Сьогодні, 1 серпя, у німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія виявили другу пошкоджену ділянку кабельного каналу, ймовірно, внаслідок підпалу. Інцидент стався поблизу першого місця займання, про яке повідомляли напередодні.

Про це пише видання Tagesschau.

За даними поліції, нове займання знайшли під час огляду інфраструктури — приблизно за два кілометри від попередньої пошкодженої ділянки, на важкодоступному відрізку. Обидві пожежі, ймовірно, сталися одночасно, а конструкція запальних пристроїв була ідентичною.

У Міністерстві внутрішніх справ землі підтвердили, що йдеться про "навмисний акт із застосуванням запального пристрою", внаслідок якого завдано "додаткових пошкоджень".

Через диверсію порушено як регіональне, так і міжміське залізничне сполучення. У деяких випадках зафіксовано перебої в міжнародних перевезеннях. Відновлювальні роботи планують завершити не раніше 3:00 суботи.

Також у Німеччині 29 липня невідомі здійснили два підпали кабелів на залізничній лінії між Бременом і Гамбургом.