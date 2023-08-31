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ПОЛІТИКА

В Німеччині вирішили реформувати розвідку через російських шпигунів

31 серпня 2023, 14:03
В Німеччині вирішили реформувати розвідку через російських шпигунів
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Реформу мають схвалити депутати

Федеральну розвідувальну службу Німеччини планують реформувати. Уряд країни хоче перевірити речі та смартфони силовиків.

Про це повідомляє  Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Зазначається, що уряд Німеччини зважився змінити закон, що регулює діяльність Федеральної розвідувальної служби країни.

Це є відповіддю на діяльність російських шпигунів. Однак реформу має схвалити парламент Німеччини.

Для протидії шпигунству в лавах розвідки планується проводити точкові перевірки. Оглядати можуть автомобілі та сумки співробітників, також ідеться і про перевірки особистих смартфонів.

У проєкті закону йдеться, що проведення подібних перевірок має виявляти можливу шпигунську діяльність ворожих спецслужб на ранній стадії.

Нещодавно співробітника німецького Бундесверу затримано за підозрою в шпигунстві на користь російської федерації.

Німеччинарозвідкашпигунство

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