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В Німеччині затримали росіянина: підозрюють в підготовці теракту

22 лютого 2025, 17:24
В Німеччині затримали росіянина: підозрюють в підготовці теракту
Фото: з вільних джерел
Уродженець Чечні готував вибухи в посольстві Ізраїлю в Берліні.

В німецькій федеральній землі Бранденбург заарештували 18-річного громадянина рф за підозрою в підготовці злочину з політичними мотивами. 

Про це повідомила поліція Бранденбурга.

Його затримали ще 20 лютого в районі Даме-Шпреевальд за участю федеральної поліції, кримінального відомства Бранденбурга, поліції Берліна і спецпризначенців. Вчора, 21 лютого, суд у Бранденбург-на-Хафеле видав ордер на його арешт.

Затриманий - уродженець Чечні, мешкав у Потсдамі. 

В поліції повідомили, шо його напад мав ісламістські мотиви, а ціллю могло бути посольство Ізраїлю в Берліні.

Чоловіка затримали в аеропорту Берлін-Бранденбург, коли він намагався залишити країну, однак він не планував остаточно покидати Німеччину. 

За кордоном він планував продовжити підготовку до нападу і придбати необхідні засоби.

Раніше підозрюваний не потрапляв у поле зору правоохоронців. 

Посольство Ізраїлю ситуацію не прокоментувало.

 
Німеччинаполіціяросіянин

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