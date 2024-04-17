В Німеччині знайшли 161 українську дитину, їх викрала і вивезла росія

Разом з німецькими колегами українським правоохоронцям вдалося встановити на території Німеччини 161 українську дитину, викрадену росіянами.

Про це сказав Голова Національної поліції України Іван Вигівський під час зустрічі в Берліні з президентом Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини Гольгером Мюнхом, передає Укрінформ.

"Завдяки нашій співпраці з правоохоронними органами Німеччини за напрямом документування воєнних злочинів рф, а саме депортації та примусового переміщення українських дітей, встановлено місцезнаходження в Німеччині 161 української дитини, які розшукувались як примусово переміщені на тимчасово окуповані території або депортовані до рф і білорусі", - заявив Вигівський.

Також він розказав про проблеми воєнних злочинів, скоєних російськими загарбниками на території України і задокументованих Національною поліцією України.

Київ розраховує на допомогу партнерів у притягненні російських воєнних злочинців до відповідальності як в українських судах, так і в судах інших країн, а військово-політичне керівництво – в Міжнародному кримінальному суді і Спеціальних трибуналах.

"Ми зацікавлені у спільних діях з нашими німецькими партнерами як на двосторонній основі, так і під егідою Європолу",- сказав очільник Нацполіції і наголосив на плідній співпраці з німецькими колегами щодо документування і збору доказів.

"Можливо, саме правоохоронні органи Німеччини будуть готові сприяти Україні у реалізації цих дій, та внести інформацію щодо цих осіб до Шенгенської інформаційної системи. Внесення інформації в SIS у подальшому може сприяти обмеженню їхнього пересування та перебування у країнах Шенгенської зони, оскільки ці особи можуть становити загрозу для національної безпеки країн Європейського Союзу та Шенгенської зони", – висловив надію голова відомства.

Вигівський звернув увагу на такий інструмент гібридної війни, що його використовує росія, як організована злочинність, в т.ч. "злодії в законі".

кремль використовує його як в Україні, так і в Німеччині. Голова Нацполіції визнав, що збільшення кількості українських громадян у Німеччині призвело до збільшення і фактів участі окремих осіб у протиправній діяльності, зокрема, нелегальному переправленню мігрантів.

"І ми зацікавлені в тому, щоб спільними зусиллями зменшити ризики у цій сфері", - підсумував Вигівський.

Делегації обговорили питання протидії нелегальному обігу зброї, наркотиків, організованій злочинності, екстрадиції підозрюваних у скоєнні злочинів осіб, кіберзлочинності тощо.

Німеччина під час війни передала лише Національній поліції України вкрай необхідне оснащення та матеріали на загальну суму майже 15 млн євро, - в першу чергу, для потреб підрозділів вибухотехнічних та криміналістичних підрозділів.

Сторони обговорили підтримку з боку європейських партнерів у питанні внесення до Шенгенської інформаційної системи відомостей щодо російських воєнних злочинців.