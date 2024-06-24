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ПОЛІТИКА

В Німеччині зростає підтримка скасування санкцій проти рф – Шольц

24 червня 2024, 10:26
В Німеччині зростає підтримка скасування санкцій проти рф – Шольц
Водночас альтернативи підтримці України Шольц не бачить.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що виборчі рейтинги під час майбутніх виборів до парламентів земель ФРН показують зростання кількості прихильників скасування санкцій проти росії та зменшення підтримки України. Водночас на думку очільника німецького уряду, альтернативи підтримці України не існує.

Про це пише tagesschau.de з посиланням на інтерв‘ю Шольца, яке він дав ARD.  

Шольц, коментуючи низький рейтинг соціал-демократів, яких представляє канцлер у коаліційному уряді, зазначив, що у результатах виборів відображається певний суспільний настрій. Такі зміни особливо помітні у східних землях Німеччини. Водночас на думку Олафа Шольца, навіть імовірна перемога крайніх правих у Тюрінгії, Саксонії і Бранденбурзі не створить ситуацію, яка віддасть владу виключно “Альтернативі для Німеччини”.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що попри складну роботу з формування бюджету, німецька підтримка України залишиться, але змін зазнає підтримка українських біженців. Проте німецький канцлер зазначив, що буде більш жорстка позиція щодо українців, які отримують соціальні виплати, але відмовляються працювати, а також щодо тих, хто отримує виплати, але при цьому працює нелегально.

НімеччинаШольцпідтримка Українисанкціі проти росії

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