В Німеччині зупинився транспорт — страйкують профспілки

В більшості земель Німеччини зупинився майже увесь транспорт - авіа, жд, автобуси, метро, а в деяких містах і порти.

Головна умова страйкарів - збільшення зарплати працівників громадського транспорту на 10,5 відсотка, порядка близько €500.

Повідомляє Укрінформ.

"На знак протесту проти недостатніх пропозицій у колективних переговорах для приблизно 2,5 млн працівників федеральних і місцевих органів влади, а також для працівників компаній Deutsche Bahn AG члени профспілок DGB mobility Verdi та EVG спільно припинять роботу 27 березня. По всій країні будуть суттєві обмеження в транспортній інфраструктурі", - зробили заяву керівники профспілок.

Профспілка залізничників і транспортників закликала не виходити в понеділок на роботу майже 230 тисяч працівників близько 50 компаній. Залізничний рух майже повністю зупинився в Німеччині.

Профспілка Verdi представляє працівників міського громадського транспорту, оголосила акцію у федеральних землях Гессен, Північний Рейн-Вестфалія, Баден-Вюртемберг, Саксонія, Нижня Саксонія, Рейнланд-Пфальц і значній частині Баварії. Там не вийшли на маршрути автобуси, трамваї, не працює метро.

Також, скасовано практично всі рейси в аеропортах Гамбурга, Ганновера, Дортмунда, Дрездена, Дюссельдорфа, Лейпцига, Мюнхена, Нюрнберга, Франкфурта-на-Майні, Штутгарта, а також аеропорту Кельн/Бонн. Аеропорт Берліна продовжує роботу, але виліт літаків у ці міста скасовано. За даними асоціації аеропортів ADV, це створило проблеми для близько 380 тисяч пасажирів.

А в деяких місцях не працюють люди у портах і на автобанах.