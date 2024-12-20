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У німецькому місті Магдебург на різдвяному ярмарку стався теракт

20 грудня 2024, 21:59
У німецькому місті Магдебург на різдвяному ярмарку стався теракт
Фото: Focus
Водій на швидкості в'їхав у натовп людей.

У п’ятницю, 20 грудня, на різдвяному ярмарку в Магдебургу водій на авто в'їхав у натовп людей. 

Про це повідомляє телеканал BBC.

Наразі відомо про одну загиблу людину і більше 20 постраждалих. 

"Інцидент стався о 19:04 за місцевим часом. Імовірно, транспортний засіб - темний BMW. Водій був затриманий відразу після події. Повідомляється про численних поранених внаслідок нападу. Можливо, є загиблі", - заявили в поліції. 

Очевидці кажуть, що автомобіль попрямував просто у натовп людей неподалік від ратуші.

Різдвяний ярмарок закрили, а організатори закликали усіх покинути центр міста.

Інших деталей наразі немає.
терактНімеччина

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