У німецькому місті Магдебург на різдвяному ярмарку стався теракт
У п’ятницю, 20 грудня, на різдвяному ярмарку в Магдебургу водій на авто в'їхав у натовп людей.
Про це повідомляє телеканал BBC.
Наразі відомо про одну загиблу людину і більше 20 постраждалих.
"Інцидент стався о 19:04 за місцевим часом. Імовірно, транспортний засіб - темний BMW. Водій був затриманий відразу після події. Повідомляється про численних поранених внаслідок нападу. Можливо, є загиблі", - заявили в поліції.
Очевидці кажуть, що автомобіль попрямував просто у натовп людей неподалік від ратуші.
Різдвяний ярмарок закрили, а організатори закликали усіх покинути центр міста.