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CУСПІЛЬСТВО

В ОАЕ відкриється перша легальна пивоварня

11 грудня 2023, 11:22
В ОАЕ відкриється перша легальна пивоварня
Фото: rian.com.ua
Так емірат помʼякшує консервативні закони.

У грудні в Абу-Дабі відкриється комерційна пивоварня, яка стане першою компанією, що легально вироблятиме алкоголь в еміраті.

Про це пише Bloomberg.

Емірат надав ліцензію ресторану Craft by Side Hustle на продаж розливного пива, звареного на території закладу. Імпортне пиво й міцний алкоголь від цієї компанії можна купити в спеціальних магазинах Обʼєднаних Арабських Емератів, але всі вони вироблялися за кордоном.

Однак у 2021 році Абу-Дабі дозволило власникам ліцензій зброджувати алкогольні напої для споживання на місці. Так емірат помʼякшує консервативні закони.

Craft by Side Hustle подаватиме власне пиво разом із стравами у стилі Південної Луїзіани. У ресторані буде 250 місць. Відвідувачі зможуть пригоститися елем, пілснером, лагером та стаутом.

В ОАЕ більшість законів щодо алкоголю встановлюється кожним еміратом окремо, а не на федеральному рівні. Нещодавно в еміраті Дубай алкоголь можна було легально подавати лише в кількох барах і ресторанах, як правило, при готелях, однак це було заборонено в денний час під час священного місяця Рамадан. Однак тепер роздрібних магазинів, що продають пиво, вино та міцні напої, стало більше, як і окремих ресторанів та пабів з алкогольними ліцензіями.

Зі зростанням економіки та туристичних секторів країни Перської затоки зрозуміли, що є попит на спосіб життя, до якого звикли експати й туристи у своїх рідних країнах. Тож ОАЕ на рівні з іншими державами регіону продовжує скасовувати суворі ісламські закони й обмеження.

ОАЕзаконпивоваріння

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