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В оборонному комітеті Ради спрогнозували перебіг війни наступного року

26 грудня 2023, 13:11
В оборонному комітеті Ради спрогнозували перебіг війни наступного року
Фото: з вільного доступу
Для ведення активних бойових дій Силам оборони необхідні снаряди до артилерії різних калібрів.

Наступного року завданням українських військовослужбовців на найближчу перспективу буде не пропустити противника далі. Крім того, йому потрібно завдати максимальних втрат.

Про це розповів полковник Служби безпеки України, народний депутат від "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко в інтерв'ю "Укрінформу".

"Щодо наступного року. Я думаю, що війна буде приблизно така сама, як і цьогоріч, позиційна з елементами активних дій. Тому це буде рік мобілізації і підготовки. І це було би правильно – мобілізовувати і готувати. Наше завдання на найближчу перспективу – не пропустити противника далі і завдати йому максимальних втрат, чим створити умови для подальшого просування та звільнення територій", – зазначив Костенко.

Для реалізації цього завдання Силам оборони України потрібні далекобійні ракети, якими можна вражати штаби на оперативну глибину, склади і логістику російських військових.

"Звичайно, було би добре мати ракети, які би досягали території російської федерації, її інфраструктурних і військових об'єктів. Сподіваюсь, що в нас з'явиться така можливість", – додав секретар Комітету ВР.
 
Для ведення активних бойових дій Силам оборони необхідні снаряди до артилерії різних калібрів, а серед поточних потреб – спорядження, боєприпаси, стволи.

"Потрібна велика кількість дронів різних типів та боєприпасів до них. Системи РЕБ. Також потрібні системи ППО, щоб ми могли збивати якомога більше дронів і ракет", – пояснив Костенко.
 
Партнерам України необхідно доводити, що ракети, які збиваються в Україні їхньою зброєю, колись можуть полетіти по їхніх містах, якщо постачання систем протиповітряної оборони припиняться.

"Вони мають розуміти, що просто дають нам ресурси, щоб їм не довелося воювати", – зазначив секретар оборонного комітету парламенту.

 

ЗСУпрогнозивійна в Україніросія окупанти

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