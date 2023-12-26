В оборонному комітеті Ради спрогнозували перебіг війни наступного року

Для ведення активних бойових дій Силам оборони необхідні снаряди до артилерії різних калібрів.

Наступного року завданням українських військовослужбовців на найближчу перспективу буде не пропустити противника далі. Крім того, йому потрібно завдати максимальних втрат.



Про це розповів полковник Служби безпеки України, народний депутат від "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко в інтерв'ю "Укрінформу".

"Щодо наступного року. Я думаю, що війна буде приблизно така сама, як і цьогоріч, позиційна з елементами активних дій. Тому це буде рік мобілізації і підготовки. І це було би правильно – мобілізовувати і готувати. Наше завдання на найближчу перспективу – не пропустити противника далі і завдати йому максимальних втрат, чим створити умови для подальшого просування та звільнення територій", – зазначив Костенко.

Для реалізації цього завдання Силам оборони України потрібні далекобійні ракети, якими можна вражати штаби на оперативну глибину, склади і логістику російських військових.