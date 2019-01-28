В ОБСЄ розповіли про новий план щодо Донбасу на заміну Мінським угодам

Спецпредставник діючого голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі у Мінську Мартін Сайдік заявив, що існує новий план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, який повинен замінити Мінські домовленості.

"Протягом останніх років ми побачили, що Мінські домовленості не є зовсім чіткими. Важливим моментом є те, що для реалізації центрального елементу - проведення місцевих виборів - потребується допомога ззовні. Ми дійшли висновку, що це може бути лише ООН", - розповів Сайдік в інтерв’ю австрійській газеті Kleine Zeitung, передає "Укрінформ".

"ОБСЄ має задачу оцінювати виборчий процес, а тому вона не може організовувати вибори. До того ж, додається безпековий аспект", - додав представник місії.

За словами австрійського дипломата, новий план був презентований під час останнього засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у грудні у Мілані, де були присутні представники України, Росії, Німеччини та Франції і "могли задавати питання та робити коментарі".

Повідомляється, що згідно з цим концептом, ООН та ОБСЄ мають діяти не паралельно, а разом під спільним керівництвом на чолі з так званим спеціальним представником: це стосується як військового та поліцейського компонентів з боку ООН, так і спостережної місії ОБСЄ, яка вже діє на місцях.

Також Сайдік розповів, що пропонується створення Євросоюзом агентства з реконструкції, яке б діяло на Донбасі на кшталт того, яке раніше ЄС мав на Балканах. Зазначається, що це агентство, діяльність якого має поширюватися на всі райони Донецької та Луганської областей, має співпрацювати зі спільним керівництвом місії ООН та ОБСЄ, але не знаходитися під його керівництвом.

Спецпредставник моніторингової місії наголосив, що новий мирний план має бути підписаний очільниками країн "нормандської четвірки" – України, Росії, Франції та Німеччини, а також необхідне затвердження його парламентами.

"Потрібна угода, яка дійсно матиме вагу в політичному та правовому планах. Мінські домовленості не ратифікував ні український, ні російський парламенти. І це, звичайно, проблема. Наша ідея полягає в тому, щоб отримати таку політичну вагу, на яку потім усі опираються при реалізації документа, який також повинен бути схвалений парламентами", - заявив Сайдік.

Також він повідомив, що планом пропонується створення перехідної адміністрації ООН в окремих районах Донецької та Луганської областей, яка має слідкувати за втіленням мирного плану та реінтеграції цих регіонів.

"Сенс цього заходу полягає не в усуненні місцевого населення від влади, а навпаки, в гарантуванні того, що його права будуть забезпечені. Сюди належить і елемент амністії", - додав спецпредставник діючого голови ОБСЄ.

Він також заявив, що Мінські домовленості передбачали, що представники ОРДЛО беруть участь у процесі та є почуті, і так має бути і після прийняття нової "всеосяжної угоди".

Дипломат повідомив, що чисельність миротворчої місії ООН на Донбасі наразі не підраховувалася, однак він не думає, що мова йтиме про таку велику кількість як 20 тисяч осіб, як дехто про це говорить.