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В Одесі біля затопленого танкера "Делфі" знайшли загиблого дельфіна

Біля затонулого танкера "Делфі", який з листопада 2019-го не можуть прибрати з одеського пляжу, виявили загиблого дельфіна. Від чого він помер, з’ясовують.
В Одесі біля затопленого танкера "Делфі" знайшли загиблого дельфіна Фото: танкер Delfie (скрін з відео GRUBO digital production)

Про це повідомляє Державна екоінспекція в Одеській області, пише "Громадське".

При огляді тварини механічних пошкоджень не виявили, причину смерті встановлюватиме "Український науковий центр екології моря".

 

Фото: Державна екологічна інспекція

Про що екоінспекція забула загадати, так це те, що загиблого дельфіна знайшли неподалік затонулого танкера "Делфі", який регулярно забруднює море нафтопродуктами.

Як пише "Думская", тварину знайшли відпочивальники (яких, вочевидь, танкер з нафтопродуктами не лякає).

У місцевому дельфінарії виданню сказали, що загиблий дельфін належить до виду морська свиня, також його називають азовка.

На думку старшого тренера дельфінарію Олени Колмогорової, причиною загибелі тварини могли бути інфекція, забруднення акваторії (привіт, "Делфі"), сіті або трал рибалок.

Нагадаємо, що дві спроби підняти Delfi виявилися безуспішними

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31 07 2020 16:45
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