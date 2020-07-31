В Одесі біля затопленого танкера "Делфі" знайшли загиблого дельфіна

Про це повідомляє Державна екоінспекція в Одеській області, пише "Громадське".

При огляді тварини механічних пошкоджень не виявили, причину смерті встановлюватиме "Український науковий центр екології моря".

Фото: Державна екологічна інспекція

Про що екоінспекція забула загадати, так це те, що загиблого дельфіна знайшли неподалік затонулого танкера "Делфі", який регулярно забруднює море нафтопродуктами.

Як пише "Думская", тварину знайшли відпочивальники (яких, вочевидь, танкер з нафтопродуктами не лякає).