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В Одесі горів склад на території колишньої військової частини, - ВІДЕО

Вогонь охопив 500 квадратних метрів
В Одесі загорілася будівля на території колишньої військової частини.
В Одесі горів склад на території колишньої військової частини, - ВІДЕО

За інформацією видання Odessa Online сталася пожежа в одноповерховій будівлі сьогодні вранці.

За попередньою інформацією загорівся склад на вул. Світанку. Вогонь вже охопив близько 500 квадратних метрів. 

На місці працюють пожежники. У районі пожежі місцеві жителі спостерігають сильне задимлення.

Прес-служба ДержНС Одеської області стверджує, що постраждалих внаслідок пожежі немає, горіла занедбана будівля. 

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19 05 2019 14:18
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