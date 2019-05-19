CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Одесі загорілася будівля на території колишньої військової частини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Одесі горів склад на території колишньої військової частини, - ВІДЕО
Вогонь охопив 500 квадратних метрів
За інформацією видання Odessa Online сталася пожежа в одноповерховій будівлі сьогодні вранці.
За попередньою інформацією загорівся склад на вул. Світанку. Вогонь вже охопив близько 500 квадратних метрів.
На місці працюють пожежники. У районі пожежі місцеві жителі спостерігають сильне задимлення.
Прес-служба ДержНС Одеської області стверджує, що постраждалих внаслідок пожежі немає, горіла занедбана будівля.
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19 05 2019 14:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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