В Одесі горів склад на території колишньої військової частини, - ВІДЕО Вогонь охопив 500 квадратних метрів

В Одесі загорілася будівля на території колишньої військової частини.

За інформацією видання Odessa Online сталася пожежа в одноповерховій будівлі сьогодні вранці. За попередньою інформацією загорівся склад на вул. Світанку. Вогонь вже охопив близько 500 квадратних метрів. На місці працюють пожежники. У районі пожежі місцеві жителі спостерігають сильне задимлення. Прес-служба ДержНС Одеської області стверджує, що постраждалих внаслідок пожежі немає, горіла занедбана будівля.

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