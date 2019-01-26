В Одесі на акції зоозахисників виникла сутичка з поліцією, є затримані

Конфлікт "ледь не переріс у штурм відділення поліції, куди доставили активістів"

В Одесі на акції протесту зоозахисників проти використання тварин у цирку відбулися сутички з поліцією, в результаті інциденту було затримано чотирьох осіб.

Акція пройшла біля будівлі цирку, повідомляє "Українська правда", з посиланням на видання "Думская".

"Спочатку активісти вишикувалися біля входу в цирк з транспарантами і намагалися донести до відвідувачів, які прийшли на виставу "Навколосвітня подорож" неприпустимість використання тварин. У якийсь момент у натовпі сталася бійка, в результаті якої затримали кілька людей", - зазначає ЗМІ.

На боці зоозахисників виступав "Вуличний фронт", серед затриманих - двоє його активістів і лідер Дем'ян Ганул, ще один затриманий - представник "Нацкорпусу".

"Протестувальники стверджують, що конфлікт спеціально спровокував один із правоохоронців. Поліцейські у свою чергу кажуть, що затримані порушували громадський порядок", - пише "Думская".



Фото:"Думская"

За даними видання, двох затриманих посадили в поліцейську машину і відвезли до відділку.

"Автомобіль з ще двома активістами решта учасників акції блокували протягом 20 хвилин. У результаті їх відтіснили бійці спецбатальйону поліції, які прибули на місце події, після чого другий поліцейській машині вдалося виїхати", - пише ЗМІ.

У свою чергу у відділі комунікації поліції Одеської обл. заявили, що в результаті інциденту були затримані лише троє учасників акції.

Радник начальника ГУ НП Руслан Форостяк заявив, що конфлікт "ледь не переріс у штурм відділення поліції, куди доставили активістів".

"Законну вимогу не порушувати порядок мітингувальники, які заблокували вхід до приміщення цирку, проігнорували, спровокувавши бійку з поліцейськими", - заявили правоохоронці.

"Для дачі пояснень та встановлення обставин події до територіального відділення поліції було доставлено троє учасників акції. ... Усіх трьох буде притягнуто до адмінвідповідальності за ст.173 КпАП (дрібне хуліганство). Стосовно двох з них будуть складені протоколи за ст.185 КУпАП (злісна непокора вимозі поліцейського ...)", - повідомили у поліції.

За даними ГУ НП, стосовно ще одного учасника подій "складено адмінпротоколи за ст.173 і 185 КУпАП", усіх чотирьох опитано і звільнено.

Нагадаємо, що на території Одеського зоологічний парку горіла адміністративна будівля.