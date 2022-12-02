В Одесі під час перевірки авто пролунав вибух, постраждало семеро людей

За попередніми даними, патрульні поліцейські зупинили автомобіль на вулиці Прохорівській, під час перевірки якого виявили в багажнику вибухонебезпечні предмети

В Одесі внаслідок вибуху на вул. Прохорівській постраждали семеро людей: двоє цивільних і п'ятеро поліцейських.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

"За попередніми даними, патрульні поліцейські зупинили автомобіль на вулиці Прохорівській, під час перевірки якого виявили в багажнику вибухонебезпечні предмети. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу територіального підрозділу, після прибуття якої стався вибух", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що внаслідок вибуху постраждали двоє цивільних громадян та п’ятеро поліцейських. Усіх їх госпіталізували.