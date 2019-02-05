В Одесі проходять жалобні заходи до п'ятиріччя трагічних подій у Будинку профспілок

В Одесі на Куликовому полі зібралися сотні людей, щоб вшанувати пам'ять жертв трагічних подій 2 травня 2014 року.

Поліцейські на місці контролюють ситуацію, щоб уникнути провокацій і сутичок, повідомляє "Пушкінська".

Входити на Куликове поле потрібно через фільтраційний пункт біля пам'ятника на братській могилі жертв громадянської війни, а виходити - на розі вулиць Пироговської і Канатної. Рамок металошукачів у цьому році немає, поліцейські під час огляду користуються портативними приладами. Крім цього, людей, які бажають пройти на Куликове поле, побіжно оглядає поліція на розворотному кільці трамваю №18 і на Італійському бульварі.

Громадський порядок забезпечують 2400 правоохоронців - співробітники Нацгвардії, поліції діалогу і рядові поліцейські.

"Ми передбачили всі виклики, які могли бути, тому добре організували роботу і о 7-й ранку повністю взяли під охорону Куликове поле. Працюємо в штатному режимі і готові до вирішення всіх можливих проблем, працюють і вибухотехніки на випадок мінування. На цю хвилину ніяких позаштатних ситуацій не було", - прокоментував перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий. За його словами, на цей момент ситуація в місті спокійна.

Серед учасників заходів були депутати Верховної Ради Михайло Добкін, Євген Мураєв і Вадим Новинський.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 зазнали поранень, більшість загинули під час пожежі у Будинку профспілок.