В Одесі пролунала серія вибухів, у бік міста були пуски ракет (оновлено)

Повідомлялося про пуски балістичних ракет із території окупованого Криму.

росіяни атакують Одесу балістичними ракетами. Під час повітряної тривоги в місті пролунали вибухи.

Про це повідомляли Повітряні сили ЗСУ, влада регіону та місцеві паблики.

"Одесо, будь-ласка перебувайте у безпечних місцях", – попередив мер Геннадій Труханова.

У Повітряних силах попередили, що російські війська запустили ракети у бік Одеси. Після перших вибухів у ЗСУ повідомили про повторну загрозу для півдня.

За непідтвердженою інформацією, у місті є приліт по цивільній інфраструктурі.

Через кілька хвилин після першої серії вибухів в Одесі знову гучно.

Внаслідок російської ракетної атаки по Одесі є постраждалі, повідомив голова ОВА. На місці працюють всі відповідні служби. За попередніми даними, під час обстрілу постраждало 35 людей. Загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце. Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені.

Крім того, у мерії поінформували, що, за інформацією закладів освіти всі діти, що перебували в школах та садочках, в безпеці.

Своєю чергою, місцеві Telegram-канали повідомляли, що в Одесі росіяни вгатили в курортний район міста.