В Одесі розпочали демонтаж пам’ятника Катерині ІІ

Цей пам’ятник буде передано Художнього музею

Сьогодні в Одесі розпочали демонтаж пам'ятника «засновникам Одеси», який ще називають пам’ятником російській імператриці Катерині II, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні на виконання рішення сесії Одеської міськради розпочато демонтаж пам’ятника «Засновникам Одеси», відомого в народі як пам’ятник Катерині II. Цей пам’ятник буде передано Художнього музею", - зазначив в.о. заступника міського голови Одеси Олег Бриндак.

За його словами, таким чином не просто виконують рішення сесії, а розпочинають «важкий, довгий, але необхідний процес переосмислення власної історії, звільнення від усіх радянських, імперських міфів».