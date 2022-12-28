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В Одесі розпочали демонтаж пам’ятника Катерині ІІ

28 грудня 2022, 20:11
В Одесі розпочали демонтаж пам’ятника Катерині ІІ
Одеса Катерина ІІ
Цей пам’ятник буде передано Художнього музею

Сьогодні в Одесі  розпочали демонтаж пам'ятника «засновникам Одеси», який ще називають пам’ятником російській імператриці Катерині II,  повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні на виконання рішення сесії Одеської міськради розпочато демонтаж пам’ятника «Засновникам Одеси», відомого в народі як пам’ятник Катерині II. Цей пам’ятник буде передано Художнього музею", - зазначив в.о. заступника міського голови Одеси Олег Бриндак.

За його словами, таким чином не просто виконують рішення сесії, а розпочинають «важкий, довгий, але необхідний процес переосмислення власної історії, звільнення від усіх радянських, імперських міфів».


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