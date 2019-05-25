CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Одесі увечері 24 травня біля нічного клубу "Ібіца" активісти провели мітинг проти запланованого виступу російської співачки Олени Темнікової, на якому спалили російський прапор.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Одесі спалили російський прапор на пікеті проти концерту російської співачки
Активістів обурило, чому Олені Темніковій не заборонили в'їзд в Україну
Фото: dumskaya.net
За словами учасників мітингу, їх обурило те, що Темнікова називає себе фанаткою Путіна і раніше кілька разів незаконно відвідувала окупований Крим, але їй чомусь не заборонили в'їзд в Україну, повідомляє LB.ua.
Активісти під час мітингу спалили російський прапор і розклеїли антипутінські листівки.
Фото: dumskaya.net
За інформацією видання, концерт Темнікової після півночі все-таки відбувся, коли активісти розійшлися.
Фото: dumskaya.net
Як повідомляв iPress.ua, 83 російських артисти та спортсмени потрапили під санкції України. Цих осіб оголошено персонами нон-грата.
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25 05 2019 13:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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