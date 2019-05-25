В Одесі спалили російський прапор на пікеті проти концерту російської співачки

Активістів обурило, чому Олені Темніковій не заборонили в'їзд в Україну

В Одесі увечері 24 травня біля нічного клубу "Ібіца" активісти провели мітинг проти запланованого виступу російської співачки Олени Темнікової, на якому спалили російський прапор.

За словами учасників мітингу, їх обурило те, що Темнікова називає себе фанаткою Путіна і раніше кілька разів незаконно відвідувала окупований Крим, але їй чомусь не заборонили в'їзд в Україну, повідомляє LB.ua.

Активісти під час мітингу спалили російський прапор і розклеїли антипутінські листівки.



Фото: dumskaya.net

За інформацією видання, концерт Темнікової після півночі все-таки відбувся, коли активісти розійшлися.



Фото: dumskaya.net

Як повідомляв iPress.ua, 83 російських артисти та спортсмени потрапили під санкції України. Цих осіб оголошено персонами нон-грата.