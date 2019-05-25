Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Одесі спалили російський прапор на пікеті проти концерту російської співачки

Активістів обурило, чому Олені Темніковій не заборонили в'їзд в Україну
В Одесі увечері 24 травня біля нічного клубу "Ібіца" активісти провели мітинг проти запланованого виступу російської співачки Олени Темнікової, на якому спалили російський прапор.
В Одесі спалили російський прапор на пікеті проти концерту російської співачки Фото: dumskaya.net

За словами учасників мітингу, їх обурило те, що Темнікова називає себе фанаткою Путіна і раніше кілька разів незаконно відвідувала окупований Крим, але їй чомусь не заборонили в'їзд в Україну, повідомляє LB.ua.

Активісти під час мітингу спалили російський прапор і розклеїли антипутінські листівки.


Фото: dumskaya.net

За інформацією видання, концерт Темнікової після півночі все-таки відбувся, коли активісти розійшлися.


Фото: dumskaya.net

Як повідомляв iPress.ua, 83 російських артисти та спортсмени потрапили під санкції України. Цих осіб оголошено персонами нон-грата.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 05 2019 13:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Сімейна крамничка солодощів від Віталія Карабута

#бізнес_ветеранів: Сімейна крамничка солодощів від Віталія Карабута

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.