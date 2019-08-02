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В Одесі за хабарі затримали начальника залізничного вокзалу Сироту, - ЗМІ

За інформацією правоохоронців, начальник одеського вокзалу систематично вимагав і брав по 200-300 доларів США у підприємців, які працювали на території вокзалу. Попався він при отриманні чергового хабара в 7 тисяч гривень
Начальника залізничного вокзалу Одеси Олега Сироту затримали за підозрою в отриманні хабара.
В Одесі за хабарі затримали начальника залізничного вокзалу Сироту, - ЗМІ Фото odessamedia.net

Керівника взяли ввечері 7 лютого прямо в будівлі вокзалу, який зараз оточений поліцією. Всередині ведуться слідчі дії.

"Він систематично вимагав і брав по 200-300 доларів США у підприємців, які працювали на території вокзалу. Займається ним обласна прокуратура, управління захисту економіки і Національна поліція", - повідомляє "Думська" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За інформацією "Сегодня", Олег Сирота попався при отриманні чергового хабара в 7 тисяч гривень.

Коли мером Одеси був Едуард Гурвіц, Олег Сирота обіймав посаду голови Малиновської райадміністрації Одеси. Коли місто очолював Олексій Костусєв, Сирота деякий час очолював управління інженерного захисту території та розвитку узбережжя.

Нагадаємо, що помічнику одного з народних депутатів України, колишньому посадовцю ПАТ "Укрзалізниця", повідомлено про підозру у заволодінні 93,27 млн грн компанії.
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08 02 2019 10:30
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