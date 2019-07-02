В Одесі затримали банду, яка "вибивала" неіснуючі "борги" у жителів
Оперативники спецслужби встановили, що до складу групи входили раніше судимі вихідці з регіону Північного Кавказу, повідомляє СБУ.
"Зловмисники, застосовуючи фізичне насильство та психологічний тиск, "вибивали" неіснуючі борги у місцевих жителів", – заявляє СБУ.
"Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання від мешканця обласного центру 1 тисячі доларів США. У разі несплати грошей рекетири погрожували чоловіку фізичною розправою", – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці затримали трьох учасників так званої "силової ланки" угруповання на одній з вулиць Одеси під час одержання "боргу" від потерпілого.
Вирішують питання щодо оголошення фігурантам справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.
Відкрито провадження за ч. 2 ст. 189 та ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу, тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання.
Нагадаємо, що в Києві невідомі побили авіаконструктора держпідприємства "Антонов" 81-річного Віктора Ковальського, який понад 40 років працює на підприємстві і брав участь у розробці і створенні легендарного літака Ан-225 "Мрія".
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