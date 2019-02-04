В Одесі затримали консула Молдови, в консульстві пройшли обшуки

Консул Молдови в Одесі незаконно видав громадянину однієї з арабських країн візу тривалого перебування в Молдові строком на 60 днів

Консул Молдови в Одесі Сергій Шептелич затриманий у вівторок співробітниками Антикорупційної прокуратури та Національного Центру боротьби з корупцією.

Перед затриманням силовики провели обшуки в приміщеннях консульства і в квартирі консула, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відзначається, що консула підозрюють в пасивній корупції. За даними слідства, 6 квітня 2018 року консул Молдови в Одесі незаконно видав громадянину однієї з арабських країн візу тривалого перебування в Молдові строком на 60 днів. Замість цього він отримав 100 євро. Під час попереднього слідства підозрюваний свою провину не визнав.

Консул був доставлений на батьківщину, суд виніс рішення про заборону на виїзд з країни протягом 30 днів.

Якщо підозрюваний буде визнаний винним, то йому загрожує штраф в розмірі від 1000 до 2000 умовних одиниць (близько $2,9-5,8 тисяч), а також заборона на право обіймати певні посади на строк до п'яти років.

Сергій Шептелич - кар'єрний дипломат. Працював в центральному апараті МЗСЄІ в відділі дипломатичного протоколу. Це не перша його дипломатична місія. Він також працював у посольстві Республіки Молдова в Москві, звідки його достроково відкликали з "службових причин".

Нагадаємо, що біля генерального консульства Росії в Одесі сталася бійка з поліцією.