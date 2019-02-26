В Одесі знайшли мертвим відомого бійця АТО, – поліція
Речник Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк повідомив у Facebook, що колишній АТОшник зберігав у себе вдома цілий арсенал зброї, серед яких ручні гранати різних типів, запали та боєприпаси до вогнепальної зброї.
"Позавчора ввечері, посварившись з мамою, яка хворіє, він вирушив до Селекційного інституту де приблизно о 23:00 пролунав вибух. Вибух був не потужний, сусіди та очевидці вирішили це вибухнула петарда тож не надали належної уваги, а вже вранці виявили тіло", - написав представник поліції.
Він додав, що, за попередніми даними, вибухнула граната РГД-5 в правій руці, кільце чоловік тримав у лівій.
"Виникає питання як колишній атовець, що мав би знатися на зброї допустив вибух гранати в руках? Попередню відповідь на це питання можливо надає той факт, що серед знайдених поліцейськими запалів виявлено один з "підрізаною" запобіжною чекою, при застосуванні такого запалу, чека не працює, тож, ймовірно, в руках у загиблого опинилася граната саме з таким запалом, що і привело до трагедії", - написав Форостяк.
Він додав, що остаточну відповідь на це питання дасть слідство.
У поліції Одещини повідомили, що за фактом смерті чоловіка розпочали кримінальні провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з приміткою "нещасний випадок") та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами) ККУ.
"Наразі основною версією слідства стосовно загибелі чоловіка залишається нещасний випадок внаслідок необережного поводження з гранатою", - підсумували в поліції.
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