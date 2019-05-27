В одеській колонії стався бунт, будівля загорілася, - ОНОВЛЕНО

В Одесі спалахнули заворушення в Південній виправній колонії загального режиму №51, що на Люстдорфській дорозі

Загиблих в результаті заворушень немає.

На території колонії сталася пожежа, йдеться в "УП" з посиланням на місцеве видання "Думська".

Фото: "Думська"

Спочатку видання повідомляло про втечу ув'язнених і захоплення заручників, однак потім спростувало цю інформацію.

Фото: "Думська"

Фото: "Думська"

Радник начальника обласного управління поліції Руслан Форостяк підтвердив факт заворушень у колонії, не наводячи додаткових деталей.

Засуджені колонії вчинили бунт о 10:55 понеділка. Причини бунту встановлюються.

Пізніше на території колонії підпалили пожежний автомобіль та сталося займання гаражного боксу. Станом на 12:45 пожежі ліквідовані.

Крім того, за попередньою інформацією, близько 30 засуджених забарикадувались в одному з адмінприміщень.

"Надано медичну допомогу двом співробітникам колонії і одному засудженому", - повідомило джерело.

Оновлення.

У Південній виправній колонії № 51 в Одесі звільнено 6 заручників, яких раніше захопили ув’язнені, повідомила омбудсменка Людмила Денісова у Facebook.

Вона зазначила, що представник омбудсмена у південних областях Олександр Остапенко терміново виїхав на місце події.

"Заручниками бунтарів стали три медпрацівника та три охоронця, які перебували в локальних зонах колонії. Їх вже звільнено", - повідомила Денісова, йдеться в "УП".

За її словами, з колонії вивезли п’ятьох порушників режиму.

Інформація про втікачів з колонії або вбитих не підтвердилася.

"Наразі ситуація під контролем поліції, засуджені розійшлися в локальні сектори. За словами мого представника, порушення прав ув’язнених під час придушення бунту з боку правоохоронців не було, ніхто істотно не постраждав", - зазначила омбудсменка.

Вона додала, що попередньо причиною бунту встановлено обшуки, які проводили у засуджених.

"Щодо пожежі у господарських приміщеннях колонії - її локалізовано, завершується гасіння пожежниками. На місці працює прокуратура та поліція", - написала Денісова.

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