В Одеській області на кір захворіли вже майже 90 дітей
Голова міської ОТО нагадав, що через спалах кору продовжено карантин у місцевих навчально-виховних закладах до 6 лютого.
"Станом на 29 січня на території об'єднаної громади зафіксовано 86 випадків захворювань дітей на кір, в тому числі 4 захворювання в місті Кілія", - заявив голова Кілійської об'єднаної територіальної громади Павло Бойченко, інформує "Укрінформ".
За його словами, багато захворювання зафіксовані в одній з протестантських релігійних громад, але Бойченко підкреслив, що "батьки відмовляються від щеплень через світоглядні переконанння, а не релігійні".
Відзначимо, що в Одеській області станом на 23 січня був підтверджений 71 випадок захворювання на кір серед дітей.
Кір - інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час чхання, кашлю або розмови хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення. Захворювання може призвести до тяжких ускладнень: пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку - енцефаліту, інших серйозних ускладнень, а також до інвалідності та навіть смерті. Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненню та смерті від цієї хвороби - вакцинація. Діти та дорослі, які не отримали профілактичних щеплень, перебувають у зоні ризику.
Нагадаємо, показники захворюваності на кір в Україні сьогодні майже такі самі, які фіксували в довакцинальний період 1968 року.
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