CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГосподар кавуна розповів, що кавун, вирощений на Голопристанщині, везли з Херсонщини вісім днівПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Одеській області продали Херсонський кавун, який везли через 900 км
Кавун, який везли з тимчасово захопленої Херсонщини 8 днів, продали на аукціоні в Одеській області – виручені кошти підуть на допомогу ЗСУ.
Про це повідомила журналістка Ольга Годовенко, яка оприлюднила відповідне відео з аукціону.
Господар кавуна розповів, що кавун, вирощений на Голопристанщині, везли з Херсонщини вісім днів, замість прямого шляху довелося здолати 900 кілометрів.
Цей кавун – символ того, що наступного року таких херсонських кавунів у Южному буде багато, зазначили на аукціоні.
Продали кавун на аукціоні за 2 тисячі гривень, гроші, виручені від продажу кавуна, підуть на допомогу ЗСУ.
Нагадаємо, що окупанти відключили на Херсонщині інтернет та мобільний зв'язок від українських операторів, блокують "зелені коридори", евакуацію, викрадають громанян, грабують фермерів та бізнес.
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28 08 2022 12:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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