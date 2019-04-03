В Одеському ребцентрі дітей утримують майже в тюремних умовах, - Денісова

Серед порушень - численні випадки булінгу дітей і з боку адміністрації, і з боку інших дітей, на які не реагує керівництво

Дітей жахливо годуютУповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила про грубі порушення в Центрі соціально-психологічної реабілітації в Одесі. Інформацію про порушення омбудсмен надіслала голові міськради Одеси Геннадію Труханову.ь і пускають у душ раз на тиждень.

За даними звіту, діти в ребцентрі живуть в умовах, наближених до тюремних. Серед порушень - численні випадки булінгу дітей і з боку адміністрації, і з боку інших дітей, на які не реагує керівництво. Діти позбавлені приватності - зокрема, адміністрація спостерігає за дітьми під час походів у душ і обмежує їх частотність - до разу на тиждень, вони позбавлені можливості носити власні речі і змушені носити виданий одяг, повідомляє "Лівий берег".

Зафіксовано випадки незадовільної медичної допомоги і скарги на неможливість відправити заяви про злочини в поліцію.

"Більшість дітей скаржилися на їжу з тарганами, волоссям, що знайшло підтвердження на момент перевірки. Діти не мають змоги отримувати будь-які передачі від родичів", - підкреслює моніторингова група.

Встановлено, що дітей змушують відвідувати недільну церковну школу і застосовують до них покарання у вигляді фізичних вправ. При цьому вони не мають можливості користуватися мобільними телефонами, інтернетом і кишеньковими грошима, а також їх щодня безпідставно обшукують на предмет "заборонених речей".

Чи було вжито якихось невідкладних заходів до адміністрації закладу, не повідомляють.

Нагадаємо, що прокуратура Полтавської області звільнила 21 особу, яку примусово утримували у так званих "реабілітаційних центрах" без права вільного виходу на вулицю.