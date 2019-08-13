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В одеський табір "Вікторія" вперше після пожежі заселили дітей

Буйневич зазначила, що до табору приїхали 103 дитини, здебільшого це діти пільгових категорій
Одеський табір "Вікторія" вперше відкрився після пожежі у 2017 році, під час якої загинули троє дітей.
В одеський табір "Вікторія" вперше після пожежі заселили дітей Фото: dumskaya.net

Перша зміна прибула до табору 9 серпня, повідомляє "Думська". 

Начальниця міського департаменту освіти і науки Олена Буйневич зазначила, що до табору приїхали 103 дитини, здебільшого це діти пільгових категорій. Вони будуть відпочивати в таборі до 29 серпня.

Дітей заселили в кам'яні корпуси, на ремонт яких витратили понад 5 мільйонів гривень. Дерев'яні корпуси залишаються арештованими у межах розслідування.

Нагадаємо, що в дитячому таборі "Вікторія" вночі 16 вересня в результаті пожежі загинули три дівчинки: 8-річна Софія Мазур, 9-річна Настя Кулинич і 12-річна Сніжана Арпентьєва, яка вважалася зниклою безвісти. Всі вони були вихованками зразкового дитячого хореографічного ансамблю "Адель".

Вогонь повністю знищив один з двоповерхових дерев'яних будинків, де перебували 42 дітей.

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