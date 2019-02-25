В Одесу зайшов американський ракетний есмінець Donald Cook

Американський ракетний есмінець USS Donald Cook DDG75 увійшов в Одеський морський торговельний порт і пришвартувався біля 16-го причалу Морського вокзалу.

За попередньою інформацією, він пробуде в Одесі до 27 лютого включно, повідомляє "Думская". Есмінець увійшов у Чорноморський регіон минулого тижня, увечері 19 лютого, і весь цей час був у відкритому морі.



Фото: dumskaya.net



Фото: dumskaya.net

Командування 6-го флоту США повідомляє, що DDG75 прибув, "щоб провести операції із забезпечення безпеки на морі і підвищити стабільність у цьому регіоні". Він уже взяв участь у маневрах з фрегатом TCGFatih (F242) військово-морських сил Туреччини. Такі навчання відбудуться і з кораблями Військово-морських сил України.

DDG75 вперше з'явився в Чорному морі в липні 2007 року, тоді ж він вперше зайшов в Одесу. Востаннє він заходив у наш порт у вересні 2015 року для участі в спільних українсько-американських навчаннях "Сі Бриз-2015". У квітні 2014 року, в розпал російського захоплення Криму, DDG75 перебував у румунській Констанці.

Це вже друге заходження есмінця в Чорне море цього року. Наприкінці січня він п'ять днів "гостював" у грузинському порту Батумі.

Есмінець "Дональд Кук" - це ескадрений міноносець четвертого покоління, головна зброя якого - керовані крилаті ракети "Томагавк". Дальність їхнього польоту становить до 2500 км. Крім того, на борту есмінця є артилерійське озброєння, зокрема 127 мм гармата "Марк 45". Donald Cook візьме участь у спільних навчаннях з кораблями країн НАТО.

Також, 18 грудня розвідувальний корабель британського флоту HMS Echo увійшов через протоку Босфор у Чорне море.