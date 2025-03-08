В одному з пабів Торонто сталася стрілянина, четверо загиблих
08 березня 2025, 12:43
з вільних джерел
Щонайменше 12 людей зазнали поранень.
У Торонто в Канаді унаслідок стрілянини в одному з місцевих пабів четверо людей загинули, поранень зазнали щонайменше 12 осіб.
Про це повідомляє Reuters.
За даними місцевої поліції, ступінь травм інших поранених наразі невідомий. Парамедики Торонто додають, що травмовані в легкому та критичному стані.
"Я дуже стурбована повідомленнями про стрілянину в пабі в Скарборо", — написала мер Торонто Олівія Чоу у соцмережі X, додавши, що начальник поліції запевнив її, що "всі необхідні ресурси були задіяні".
Наразі особа нападника невідома, він перебуває на волі.